Україна передала США оновлений драфт угоди щодо рідкісноземельних металів

Україна передала оновлений драфт угоди щодо рідкісноземельних металів США. Про це УНН повідомили в українській делегації в Мюнхені.

Джерело підтвердило, що Україна доопрацювала драфт угоди щодо рідкісноземельних металів і передала його США.

"Американська сторона попросила час до 17:00, щоб з ним попрацювати", - повідомили в українській делегації.

Нагадаємо

13 лютого, джерела повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський повідомив президента США Дональда Трампа, що Україна отримала проєкт угоди про рідкісноземельні копалини, позицію уже почали аналізувати.

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

11 лютого Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.