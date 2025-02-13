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Зеленський повідомив Трампу, що Україна аналізує драфт угоди про рідкісноземельні копалини - джерела

Київ • УНН

 • 139127 перегляди

Зеленський повідомив Трампу про отримання проєкту угоди щодо рідкісноземельних копалин. Сторони планують обговорити деталі в Мюнхені, де також відбудеться зустріч з віцепрезидентом США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив президента США Дональда Трампа, що Україна отримала проєкт угоди про рідкісноземельні копалини, позицію уже почали аналізувати. Про це УНН повідомили власні джерела.

Деталі

Співрозмовник підтвердив, що Зеленський повідомив Трампа, що Київ отримав драфт угоди про рідкісноземельні корисні копалини й почав аналізувати пропозицію.

Джерела зазначили, що планується, що відповідь буде надана в Мюнхені.

"Думаю, в Мюнхені зможемо предметно обговорювати. Президент Трамп позитивно відреагував, і ми хочемо зробити цю історію успішною", - розповіло джерело.

Співрозмовник додав, що у Зеленського запланована зустріч з віце-президентом США Джеєм Ді Венсом в Мюнхені.

Доповнення

12 лютого Зеленський повідомив, що США передали українській команді проєкт угоди щодо природних ресурсів. Україна хоче вивчити цей документ для того, щоб в Мюнхені зафіксувати домовленості.

Перед цим Зеленський заявляв, що підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

11 лютого Дональд Трамп заявляв, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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