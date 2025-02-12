США передали Україні проєкт угоди щодо природних ресурсів - Зеленський

США передали українській команді проєкт угоди щодо природних ресурсів. Україна хоче вивчити цей документ для того, щоб в Мюнхені зафіксувати домовленості. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, передає УНН.

Ми починаємо більш детально працювати з командою президента Трампа. У нас була продуктивна, конструктивна розмова. Для мене дуже важливе питання гарантій безпеки для України. Ми говорили про корисні копалини в цілому. Я знаю, що нашій команді передали перший драфт цього відповідного документу від США про партнерство між нашими країнами. Я хочу, щоб наша команда вивчила цей документ - заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що цей документ Україна отримала сьогодні.

Ми вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися й підписати цей документ. Ми зробимо все, щоб це встигнути зробити до чи на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час. Я сказав пану секретарю, що я зі свого боку зроблю все, щоб наша команда урядовців зараз попрацювала й у нас була можливість зафіксувати якісь домовленості в Мюнхені - розповів Зеленський.

Доповнення

У ЗМІ з'явилася інформація, що міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня відвідає Україну в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до рідкісноземельних металів.

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

11 лютого Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.