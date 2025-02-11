Міністр фінансів США відвідає Київ для переговорів про рідкісноземельні метали

Міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня відвідає Україну в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до рідкісноземельних металів.

Про це повідомили особи, обізнані з цим питанням, у коментарі для Bloomberg, передає УНН.

Бессент стане першим представником кабінету Дональда Трампа, який відвідає Україну. Його поїздка до Києва відбудеться через кілька днів після того, як президент заявив, що його адміністрація прагне укласти угоду з Україною про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в обороні від російського вторгнення.

Представник Білого дому відмовився від коментарів. Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив журналістам, що планує зустрітися з "серйозними людьми" з адміністрації Трампа в Україні до початку Мюнхенської конференції з безпеки, яка стартує 14 лютого.

Зеленський дав зрозуміти, що готовий до угоди, яка передбачає розширення підтримки США в обмін на частину українських рідкоземельних елементів та інших мінералів.

Якщо говоримо про угоду, то давайте її укладати, ми тільки за