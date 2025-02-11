Министр финансов США посетит Киев для переговоров о редкоземельных металлах

Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе посетит Украину в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к редкоземельным металлам.

Об этом сообщили лица, знакомые с этим вопросом, в комментарии для Bloomberg, передает УНН.

Бессент станет первым представителем кабинета Дональда Трампа, который посетит Украину. Его поездка в Киев состоится через несколько дней после того, как президент заявил, что его администрация стремится заключить соглашение с Украиной о доступе к ресурсам в обмен на помощь в обороне от российского вторжения.

Представитель Белого дома отказался от комментариев. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил журналистам, что планирует встретиться с «серьезными людьми» из администрации Трампа в Украине до начала Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля.

Зеленский дал понять, что готов к сделке, которая предусматривает расширение поддержки США в обмен на часть украинских редкоземельных элементов и других минералов.

Если говорим о соглашении, то давайте его заключать, мы только за

Украина имеет значительные запасы урана и нескольких критически важных минералов, в частности титана, лития и графита. По оценкам правительства в Киеве, их стоимость может достигать триллионов долларов. Майк Уолц, советник Трампа по национальной безопасности, заявил, что на этой неделе будет обсуждаться вопрос будущей помощи Украине.

Мы должны компенсировать эти расходы, и это предполагает партнерство с украинцами по их редкоземельным элементам, природным ресурсам, а также нефти и газу, равно как и закупку наших