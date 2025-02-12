США передали Украине проект соглашения по природным ресурсам - Зеленский
Киев • УНН
Украина получила от США проект соглашения о партнерстве в сфере природных ресурсов. Зеленский планирует проработать документ и зафиксировать договоренности на Мюнхенской конференции.
США передали украинской команде проект соглашения по природным ресурсам. Украина хочет изучить этот документ для того, чтобы в Мюнхене зафиксировать договоренности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по результатам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, передает УНН.
Мы начинаем более детально работать с командой президента Трампа. У нас был продуктивный, конструктивный разговор. Для меня очень важен вопрос гарантий безопасности для Украины. Мы говорили о полезных ископаемых в целом. Я знаю, что нашей команде передали первый драфт этого соответствующего документа от США о партнерстве между нашими странами. Я хочу, чтобы наша команда изучила этот документ
Зеленский отметил, что этот документ Украина получила сегодня.
Мы изучим этот документ и сделаем все, чтобы наши команды могли действительно очень быстро договориться и подписать этот документ. Мы сделаем все, чтобы это успеть сделать до или на Мюнхенскую конференцию, потому что не хочется терять время. Я сказал господину секретарю, что я со своей стороны сделаю все, чтобы наша команда чиновников сейчас поработала и у нас была возможность зафиксировать какие-то договоренности в Мюнхене
Дополнение
В СМИ появилась информация, что министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе посетит Украину в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к редкоземельным металлам.
Зеленский заявлял ранее, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.
11 февраля Дональд Трамп заявил, что Украина «фактически» согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона.