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Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Киев  •  УНН

 • 34847 просмотра

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Зеленский сообщил Трампу о получении проекта соглашения по редкоземельным ископаемым. Стороны планируют обсудить детали в Мюнхене, где также состоится встреча с вице-президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что Украина получила проект соглашения о редкоземельных ископаемых, позицию уже начали анализировать. Об этом УНН сообщили собственные источники.

Детали

Собеседник подтвердил, что Зеленский сообщил Трампу, что Киев получил драфт соглашения о редкоземельных полезных ископаемых и начал анализировать предложение.

Источники отметили, что планируется, что ответ будет предоставлен в Мюнхене.

«Думаю, в Мюнхене сможем предметно обсуждать. Президент Трамп положительно отреагировал, и мы хотим сделать эту историю успешной», - рассказал источник.

Собеседник добавил, что у Зеленского запланирована встреча с вице-президентом США Джеем Ди Венсом в Мюнхене.

Дополнение

12 февраля Зеленский сообщил, что США передали украинской команде проект соглашения по природным ресурсам. Украина хочет изучить этот документ для того, чтобы в Мюнхене зафиксировать договоренности.

Перед этим Зеленский заявлял, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.

11 февраля Дональд Трамп заявлял, что Украина «фактически» согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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