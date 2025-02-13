Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
Киев • УНН
Зеленский сообщил Трампу о получении проекта соглашения по редкоземельным ископаемым. Стороны планируют обсудить детали в Мюнхене, где также состоится встреча с вице-президентом США.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что Украина получила проект соглашения о редкоземельных ископаемых, позицию уже начали анализировать. Об этом УНН сообщили собственные источники.
Детали
Собеседник подтвердил, что Зеленский сообщил Трампу, что Киев получил драфт соглашения о редкоземельных полезных ископаемых и начал анализировать предложение.
Источники отметили, что планируется, что ответ будет предоставлен в Мюнхене.
«Думаю, в Мюнхене сможем предметно обсуждать. Президент Трамп положительно отреагировал, и мы хотим сделать эту историю успешной», - рассказал источник.
Собеседник добавил, что у Зеленского запланирована встреча с вице-президентом США Джеем Ди Венсом в Мюнхене.
Дополнение
12 февраля Зеленский сообщил, что США передали украинской команде проект соглашения по природным ресурсам. Украина хочет изучить этот документ для того, чтобы в Мюнхене зафиксировать договоренности.
Перед этим Зеленский заявлял, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.
11 февраля Дональд Трамп заявлял, что Украина «фактически» согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона.