Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
Киев • УНН
Украинская делегация в Мюнхене передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам. Американская сторона взяла время до 17:00 для рассмотрения документа.
Украина передала обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам США. Об этом УНН сообщили в украинской делегации в Мюнхене.
Источник подтвердил, что Украина доработала проект соглашения по редкоземельным металлам и передала его США.
"Американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать", - сообщили в украинской делегации.
Напомним
13 февраля источники сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что Украина получила проект соглашения о редкоземельных ископаемых, позицию уже начали анализировать.
Зеленский заявлял ранее, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.
11 февраля Дональд Трамп заявил, что Украина "фактически" согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в обмен на военную помощь со стороны Вашингтона.