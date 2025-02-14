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Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

Киев  •  УНН

 • 39189 просмотра

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Украинская делегация в Мюнхене передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам. Американская сторона взяла время до 17:00 для рассмотрения документа.

Украина передала обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам США. Об этом УНН сообщили в украинской делегации в Мюнхене.

Источник подтвердил, что Украина доработала проект соглашения по редкоземельным металлам и передала его США.

"Американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать", - сообщили в украинской делегации.

Напомним

13 февраля источники сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что Украина получила проект соглашения о редкоземельных ископаемых, позицию уже начали анализировать.

Зеленский заявлял ранее, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.

11 февраля Дональд Трамп заявил, что Украина "фактически" согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в обмен на военную помощь со стороны Вашингтона.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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