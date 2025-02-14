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Зеленський про угоду щодо рідкісноземельних металів: це не щодо безпеки, а щодо інвестицій

Київ • УНН

 • 51702 перегляди

Президент Зеленський заявив, що драфт угоди з США стосується інвестицій, а не безпеки. Україна передала оновлений проєкт документа американській стороні 14 лютого.

Драфт угоди щодо рідкісноземельних металів не про безпеку, цей документ щодо інвестицій. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Цей документ був на маєму столі, я доручив юристам його вивчити. Це документ не щодо безпеки, а щодо інвестицій. Я знаю, що буду зустрічатися з віцепрезидентом (Джей Ді Венсом - ред.), може сьогодні ввечері, але я тут до завтра. Як сказав Трамп: я завжди у Вашингтоні, приїжджай, коли хочеш. Я віцепрезиденту можу також сказати: я тут, можемо зустрітися коли хочете. Я готовий не все підписати, але готовий зустрітися 

- заявив Зеленський.

Доповнення

Джерела УНН повідомляли, що Україна 14 лютого передала оновлений драфт угоди щодо рідкісноземельних металів США. 

Американська сторона попросила час до 17:00, щоб з ним попрацювати.

13 лютого, джерела повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський повідомив президента США Дональда Трампа, що Україна отримала проєкт угоди про рідкісноземельні копалини, позицію уже почали аналізувати.

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

11 лютого Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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