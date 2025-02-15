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ЗМІ дізналися деталі американської пропозиції Україні віддати 50% рідкоземів: що запропонували США натомість

ЗМІ дізналися деталі американської пропозиції Україні віддати 50% рідкоземів: що запропонували США натомість

Київ • УНН

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Адміністрація Трампа запропонувала Україні передати США 50% власності на рідкісноземельні мінерали в обмін на військову допомогу. Зеленський відмовився підписувати документ, заявивши про необхідність його вивчення.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала України надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України, зазначивши, що американські війська можуть бути розгорнуті для забезпечення безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладена мирна угода з росією. Про це з посиланням на джерела повідомляє NBC News, передає УНН.

Деталі

За словами чотирьох офіційних осіб США, як пише видання, "адміністрація Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкісноземельні мінерали країни і дала сигнал про відкритість щодо розміщення там американських військ для їхньої охорони, якщо буде угода з росією про припинення війни".

Двоє офіційних осіб заявили, що замість того, щоб платити за мінерали, угода про власність стане для України способом відшкодувати США мільярди доларів за зброю та підтримку, надані Україні з початку війни у ​​лютому 2022 року.

Проте 14 лютого журналіст The Washington Post Джош Рогін заявив, що Президент Володимир Зеленський відмовився підписати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів.

Вісім офіційних осіб США повідомляють, що міністр фінансів США Скотт Бессент представив Зеленському пропозицію про володіння США половиною рідкоземельних мінералів України в проєкті угоди, яку він приніс на зустріч у середу в Києві.

Після цієї зустрічі Бессент сказав, що проєкт американсько-української угоди щодо рідкоземельних мінералів відображає мету президента, але він не надав подробиць того, що запропонувала адміністрація.

Зеленський відмовився підписати документ, коли Бессент представив його під час зустрічі, заявивши, що йому потрібно вивчити його та проконсультуватися щодо нього з іншими, повідомили вісім американських чиновників, проінформованих про зустріч.

Тоді український лідер заявив, що він і його команда "зроблять усе, щоб розглянути всі деталі документа" до його прибуття в Мюнхен, де він зустрівся в п’ятницю з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо, а також американськими законодавцями на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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Зеленський під час виступу в п'ятницю на конференції з питань безпеки сказав, що його юристи оцінять документ, який Бессент представив йому в Києві, з порадами та деякими змінами. Він назвав цю пропозицію меморандумом між США та Україною, а не угодою про безпеку.

Президент США Дональд Трамп останніми місяцями висловлював зацікавленість в укладенні угоди з Україною, яка надала б США значний доступ до її рідкоземельних мінералів, які використовуються для виробництва різноманітних технологічних продуктів.

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У нещодавньому інтерв’ю Fox News Трамп заявив, що хоче, щоб США отримали українські рідкоземельні мінерали на суму 500 мільярдів доларів, і дав зрозуміти, що Київ "по суті погодився це зробити".

Українські чиновники заявили, що Зеленський давно підтримує ідею обміну "важливих ресурсів" на подальшу підтримку США, називаючи цю ідею частиною "плану перемоги", який він представив Трампу під час зустрічі восени минулого року.

В ексклюзивному інтерв’ю в п’ятницю на Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський сказав модератору "Знайомства з пресою" NBC News Крістен Велкер, що Україні буде "дуже, дуже важко" вижити без військової підтримки США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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