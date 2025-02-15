Зеленський: Україні буде вкрай важко протистояти рф без підтримки США

Зеленський заявив, що Україні буде дуже важко протистояти російській агресії без військової підтримки США. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна опиниться перед серйозним викликом у боротьбі проти російської агресії без військової допомоги з боку Сполучених Штатів, позаяк її шанси на успішний опір суттєво знижуться.

Але ми матимемо низькі шанси, низькі шанси вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо, критично. Я не хочу думати про те, щоб воювати проти росії без підтримки Америки - сказав Глава України.

Він наголосив, що підтримка з боку Вашингтона є критично важливою не лише для поточного етапу війни, а й для майбутнього країни після завершення бойових дій. Зеленський підкреслив, що без стратегічного партнерства зі США Україна ризикує стати вразливою до нових атак з боку агресора.

Український президент також висловив занепокоєння щодо намірів кремля використовувати потенційне припинення вогню для перегрупування військ і послаблення санкційного тиску. За його словами, москва не зацікавлена у реальному припиненні війни, а прагне лише виграти час для посилення власних позицій.

Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти якісь санкції, через припинення вогню і так далі - зауважив Зеленський.

Нагадаємо

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - диктатором володимиром путіним й тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну.

Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - путіним