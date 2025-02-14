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15 березня, 19:03 • 127897 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:08 • 140847 перегляди

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15 березня, 12:52 • 118559 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - путіним

Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - путіним

Київ • УНН

 • 33915 перегляди

Президент України готовий зустрітися з путіним лише після підготовки спільного плану з Трампом щодо завершення війни. Зеленський підкреслив, що не буде жодних інших компромісних платформ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - диктатором володимиром путіним й тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну. Про це він сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Я буду зустрічатися тільки з одним росіянином - путіним тільки після того, як підготуємо загальний план з Трампом, щоб путін закінчив війну. Тільки в цьому випадку я буду з ним зустрічатися, не буде ніяких інших платформ з компромісами 

- заявив Зеленський.

Зеленський підтвердив офіційний візит до Саудівської Аравії: зустрічей з росією або США не буде14.02.25, 13:31 • 164465 переглядiв

Доповнення

Зеленський повідомляв, що Україна буде готова розмовляти з рф тоді, коли будуть відповіді від США, союзників на запити Києва та загальне розуміння небезпечності путіна.

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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