Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - путіним
Київ • УНН
Президент України готовий зустрітися з путіним лише після підготовки спільного плану з Трампом щодо завершення війни. Зеленський підкреслив, що не буде жодних інших компромісних платформ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - диктатором володимиром путіним й тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну. Про це він сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.
Я буду зустрічатися тільки з одним росіянином - путіним тільки після того, як підготуємо загальний план з Трампом, щоб путін закінчив війну. Тільки в цьому випадку я буду з ним зустрічатися, не буде ніяких інших платформ з компромісами
Зеленський підтвердив офіційний візит до Саудівської Аравії: зустрічей з росією або США не буде14.02.25, 13:31 • 164465 переглядiв
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Зеленський повідомляв, що Україна буде готова розмовляти з рф тоді, коли будуть відповіді від США, союзників на запити Києва та загальне розуміння небезпечності путіна.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту.