Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - диктатором володимиром путіним й тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну. Про це він сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Я буду зустрічатися тільки з одним росіянином - путіним тільки після того, як підготуємо загальний план з Трампом, щоб путін закінчив війну. Тільки в цьому випадку я буду з ним зустрічатися, не буде ніяких інших платформ з компромісами