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15 березня, 13:08 • 142485 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Президент Зеленський пояснив, за яких умов Україна буде готова розмовляти з рф

Президент Зеленський пояснив, за яких умов Україна буде готова розмовляти з рф

Київ • УНН

 • 26176 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з рф після отримання конкретних відповідей від США та союзників. Він наголосив, що визнання окупованих територій російськими є червоною лінією.

Україна буде готова розмовляти з росіянами тоді, коли будуть відповіді від США, союзників на запити Києва та загальне розуміння небезпечності путіна.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Питання в тому, що це за гарантії безпеки яка конфігурація...Контингент, мапа готова. Військові попрацювали. Вона не публічна, де ми вважаємо... Якщо є військовий, серйозний контингент, то ми розуміємо в якій кількості та де він повинен бути. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, союзниками, і якщо будуть відповіді від них конкретні, так, як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного путіна, то після цього ми будемо готові з нашим об'єднаним розумінням говорити з росіянами

- сказав Зеленський. 

Президент наголосив, що юридично Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.

Це точно червона лінія, тому що це наш суверенітет

- заявив Зеленський.

Доповнення

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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