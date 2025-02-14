Президент Зеленський пояснив, за яких умов Україна буде готова розмовляти з рф
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з рф після отримання конкретних відповідей від США та союзників. Він наголосив, що визнання окупованих територій російськими є червоною лінією.
Україна буде готова розмовляти з росіянами тоді, коли будуть відповіді від США, союзників на запити Києва та загальне розуміння небезпечності путіна.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.
Питання в тому, що це за гарантії безпеки яка конфігурація...Контингент, мапа готова. Військові попрацювали. Вона не публічна, де ми вважаємо... Якщо є військовий, серйозний контингент, то ми розуміємо в якій кількості та де він повинен бути. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, союзниками, і якщо будуть відповіді від них конкретні, так, як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного путіна, то після цього ми будемо готові з нашим об'єднаним розумінням говорити з росіянами
Президент наголосив, що юридично Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.
Це точно червона лінія, тому що це наш суверенітет
Доповнення
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що прямі переговори між Зеленським і путіним є необхідними для врегулювання конфлікту.