Президент Зеленський пояснив, за яких умов Україна буде готова розмовляти з рф

Україна буде готова розмовляти з росіянами тоді, коли будуть відповіді від США, союзників на запити Києва та загальне розуміння небезпечності путіна.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Питання в тому, що це за гарантії безпеки яка конфігурація...Контингент, мапа готова. Військові попрацювали. Вона не публічна, де ми вважаємо... Якщо є військовий, серйозний контингент, то ми розуміємо в якій кількості та де він повинен бути. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, союзниками, і якщо будуть відповіді від них конкретні, так, як є конкретні запити від нас, і загальне розуміння небезпечного путіна, то після цього ми будемо готові з нашим об'єднаним розумінням говорити з росіянами