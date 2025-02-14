Президент Зеленский объяснил, при каких условиях Украина будет готова разговаривать с РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ после получения конкретных ответов от США и союзников. Он подчеркнул, что признание оккупированных территорий российскими является красной линией.
Украина будет готова разговаривать с россиянами тогда, когда будут ответы от США, союзников на запросы Киева и общее понимание опасности путина.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Вопрос в том, что это за гарантии безопасности какая конфигурация...Контингент, карта готова. Военные поработали. Она не публичная, где мы считаем... Если есть военный, серьезный контингент, то мы понимаем в каком количестве и где он должен быть. Мы готовы к любым разговорам с Америкой, союзниками, и если будут ответы от них конкретные, так, как есть конкретные запросы от нас, и общее понимание опасного путина, то после этого мы будем готовы с нашим объединенным пониманием говорить с россиянами
Президент подчеркнул, что юридически Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.
Это точно красная линия, потому что это наш суверенитет
Дополнение
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным являются необходимыми для урегулирования конфликта.