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Президент Зеленский объяснил, при каких условиях Украина будет готова разговаривать с РФ

Президент Зеленский объяснил, при каких условиях Украина будет готова разговаривать с РФ

Киев  •  УНН

 • 9743 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ после получения конкретных ответов от США и союзников. Он подчеркнул, что признание оккупированных территорий российскими является красной линией.

Украина будет готова разговаривать с россиянами тогда, когда будут ответы от США, союзников на запросы Киева и общее понимание опасности путина.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Вопрос в том, что это за гарантии безопасности какая конфигурация...Контингент, карта готова. Военные поработали. Она не публичная, где мы считаем... Если есть военный, серьезный контингент, то мы понимаем в каком количестве и где он должен быть. Мы готовы к любым разговорам с Америкой, союзниками, и если будут ответы от них конкретные, так, как есть конкретные запросы от нас, и общее понимание опасного путина, то после этого мы будем готовы с нашим объединенным пониманием говорить с россиянами

- сказал Зеленский. 

Президент подчеркнул, что юридически Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

Это точно красная линия, потому что это наш суверенитет

- заявил Зеленский.

Дополнение

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным являются необходимыми для урегулирования конфликта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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