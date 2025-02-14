Президент Зеленский объяснил, при каких условиях Украина будет готова разговаривать с РФ

Украина будет готова разговаривать с россиянами тогда, когда будут ответы от США, союзников на запросы Киева и общее понимание опасности путина.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Вопрос в том, что это за гарантии безопасности какая конфигурация...Контингент, карта готова. Военные поработали. Она не публичная, где мы считаем... Если есть военный, серьезный контингент, то мы понимаем в каком количестве и где он должен быть. Мы готовы к любым разговорам с Америкой, союзниками, и если будут ответы от них конкретные, так, как есть конкретные запросы от нас, и общее понимание опасного путина, то после этого мы будем готовы с нашим объединенным пониманием говорить с россиянами