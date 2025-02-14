Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - путиным
Киев • УНН
Президент Украины готов встретиться с путиным только после подготовки совместного плана с Трампом по завершению войны. Зеленский подчеркнул, что не будет никаких других компромиссных платформ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - диктатором владимиром путиным и только после того, как будет подготовлен общий план с Дональдом Трампом, чтобы путин закончил войну. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Я буду встречаться только с одним россиянином - путиным только после того, как подготовим общий план с Трампом, чтобы путин закончил войну. Только в этом случае я буду с ним встречаться, не будет никаких других платформ с компромиссами
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Зеленский сообщал, что Украина будет готова разговаривать с рф тогда, когда будут ответы от США, союзников на запросы Киева и общее понимание опасности путина.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что прямые переговоры между Зеленским и путиным являются необходимыми для урегулирования конфликта.