Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - диктатором владимиром путиным и только после того, как будет подготовлен общий план с Дональдом Трампом, чтобы путин закончил войну. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Я буду встречаться только с одним россиянином - путиным только после того, как подготовим общий план с Трампом, чтобы путин закончил войну. Только в этом случае я буду с ним встречаться, не будет никаких других платформ с компромиссами - заявил Зеленский.

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Зеленский сообщал, что Украина будет готова разговаривать с рф тогда, когда будут ответы от США, союзников на запросы Киева и общее понимание опасности путина.

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что прямые переговоры между Зеленским и путиным являются необходимыми для урегулирования конфликта.