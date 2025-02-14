Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Президент Украины Владимир Зеленский будет иметь визит в Саудовскую Аравию, впрочем у него не будет там встреч с россией или США. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

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"Да, у меня будет официальный визит в Эмираты с женой, первой леди, потому что у нас большая гуманитарная программа и вопросы обмена пленными. Во-вторых, сразу после этого я посещу Саудовскую Аравию с теми же вопросами и другими партнерскими отношениями с его Королевским высочеством.

И сразу после этого я снова встречусь с женой. В течение двух или трех дней у меня будет три встречи с президентом Эрдоганом в Турции. Я не буду встречаться с россиянами, и я не буду встречаться там и с американцами. Я это мой официальный визит в страну, потому что они пригласили меня с официальным визитом",-прокомментировал Зеленский.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме анонсировал будущие переговоры Украины и рф в Саудовской Аравии. По его словам, встреча должна была бы состояться на следующей неделе.