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Зеленський підтвердив офіційний візит до Саудівської Аравії: зустрічей з росією або США не буде

Зеленський підтвердив офіційний візит до Саудівської Аравії: зустрічей з росією або США не буде

Київ • УНН

 • 164465 перегляди

Президент України підтвердив офіційний візит до Саудівської Аравії та ОАЕ з гуманітарною програмою. Зеленський наголосив, що не планує зустрічей ані з росіянами, ані з американцями під час візиту.

Президент України Володимир Зеленський матиме візит до Саудівської Аравії, втім в нього не буде там зустрічей з росією або США. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Деталі

"Так, у мене буде офіційний візит до Еміратів з дружиною, першою леді, тому що у нас велика гуманітарна програма і питання обміну полоненими. По-друге, одразу після цього я відвідаю Саудівську Аравію з тими ж питаннями та іншими партнерськими відносинами з його Королівською високістю.

І одразу після цього я знову зустрінуся з дружиною. Протягом двох або трьох днів я матиму три зустрічі з президентом Ердоганом у Туреччині. Я не буду зустрічатися з росіянами, і я не буду зустрічатися там і з американцями. Я це мій офіційний візит до країни, тому що вони запросили мене з офіційним візитом",—прокоментував Зеленський.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп під час виступу у Білому домі анонсував майбутні переговори України та рф у Саудівській Аравії. За його словами, зустріч мала б відбутися наступного тижня.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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