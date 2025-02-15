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Зеленский: Украине будет крайне трудно противостоять рф без поддержки США

Зеленский: Украине будет крайне трудно противостоять рф без поддержки США

Киев  •  УНН

 • 6630 просмотра

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Президент Украины заявил о критической важности военной помощи США для противостояния российской агрессии. Он также предостерег относительно намерений рф использовать потенциальное прекращение огня для перегруппировки.

Зеленский заявил, что Украине будет очень трудно противостоять российской агрессии без военной поддержки США. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина окажется перед серьезным вызовом в борьбе против российской агрессии без военной помощи со стороны Соединенных Штатов, поскольку ее шансы на успешное сопротивление существенно снизятся.

Но мы будем иметь низкие шансы, низкие шансы выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я считаю, что это очень важно, критично. Я не хочу думать о том, чтобы воевать против россии без поддержки Америки

- сказал Глава Украины.

Он отметил, что поддержка со стороны Вашингтона является критически важной не только для текущего этапа войны, но и для будущего страны после завершения боевых действий. Зеленский подчеркнул, что без стратегического партнерства с США Украина рискует стать уязвимой к новым атакам со стороны агрессора.

Украинский президент также выразил обеспокоенность относительно намерений кремля использовать потенциальное прекращение огня для перегруппировки войск и ослабления санкционного давления. По его словам, москва не заинтересована в реальном прекращении войны, а стремится лишь выиграть время для усиления собственных позиций.

Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять какие-то санкции, из-за прекращения огня и так далее

- отметил Зеленский.

Напомним

Недавно Владимир Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - диктатором Владимиром путиным и только после того, как будет подготовлен общий план с Дональдом Трампом, чтобы путин закончил войну.

Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - путиным14.02.25, 18:21 • 26158 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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