Зеленський відмовився підписати документ про передачу США 50% українських мінеральних ресурсів - WP

Делегація Конгресу США у Мюнхені хотіла, щоб Президент України Володимир Зеленський підписав документ, який надавав би США права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України, але він відмовився. Про це повідомив журналіст The Washington Post Джош Рогін у Х, передає УНН.

Кілька законодавців тут, у Мюнхені, сказали мені, що делегація Конгресу США передала Зеленському папір, який вони хотіли, щоб він підписав, надаючи США права на 50% майбутніх мінеральних ресурсів України - написав він.

За його словами, український лідер ввічливо відмовився це підписувати.

Нагадаємо

Зеленський заявляв раніше, що підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України.

11 лютого Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.