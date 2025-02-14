Зеленский отказался подписать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов - WP
Киев • УНН
Делегация Конгресса США в Мюнхене предложила Зеленскому подписать документ о передаче 50% будущих минеральных ресурсов Украины. Президент Украины вежливо отказался от предложения.
Делегация Конгресса США в Мюнхене хотела, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который предоставлял бы США права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины, но он отказался. Об этом сообщил журналист The Washington Post Джош Рогин в Х, передает УНН.
Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, сказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, предоставляя США права на 50% будущих минеральных ресурсов Украины
По его словам, украинский лидер вежливо отказался это подписывать.
Напомним
Зеленский заявлял ранее, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины.
11 февраля Дональд Трамп заявил, что Украина "фактически" согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона.