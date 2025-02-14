"Ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу": Зеленський про мир, гарантії безпеки та зустріч із Венсом

Президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку після зустрічі в п'ятницю з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом і закликав до більшого діалогу для припинення війни в Україні, передає УНН з посиланням на CNN.

"Ми дуже вдячні за американську підтримку", - сказав Зеленський після довгоочікуваної зустрічі на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

"У нас сьогодні були хороші розмови, наша перша зустріч, не остання, я впевнений", - додав він.

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"Насправді нам потрібно більше говорити, більше працювати і підготувати план, як зупинити (президента росії володимира) путіна і закінчити війну. Насправді, ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки, і ми продовжимо наші зустрічі і нашу роботу", - сказав він.

Зеленський додав, що він буде "дуже радий" побачити спецпредставника США в Україні та в росії генерала Кейта Келлогга в Україні "найближчим часом".

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Сполучені Штати прагнуть не просто припинення війни, а встановлення стійкого миру, який унеможливить новий конфлікт у Європі в майбутньому.