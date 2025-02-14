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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120359 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181468 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145988 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137840 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116855 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107646 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102949 перегляди

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"Ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу": Зеленський про мир, гарантії безпеки та зустріч із Венсом

"Ми продовжимо наші зустрічі та нашу роботу": Зеленський про мир, гарантії безпеки та зустріч із Венсом

Київ • УНН

 • 120432 перегляди

Президент України зустрівся з віцепрезидентом США на конференції в Мюнхені. Зеленський подякував за підтримку і закликав до діалогу для припинення війни, наголосивши на необхідності гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за підтримку після зустрічі в п'ятницю з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом і закликав до більшого діалогу для припинення війни в Україні, передає УНН з посиланням на CNN.

"Ми дуже вдячні за американську підтримку", - сказав Зеленський після довгоочікуваної зустрічі на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

"У нас сьогодні були хороші розмови, наша перша зустріч, не остання, я впевнений", - додав він.

ЗМІ: Зеленський сказав Венсу, що Україна хоче "гарантій безпеки"14.02.2025, 19:34 • 60372 перегляди

"Насправді нам потрібно більше говорити, більше працювати і підготувати план, як зупинити (президента росії володимира) путіна і закінчити війну. Насправді, ми дуже хочемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки, і ми продовжимо наші зустрічі і нашу роботу", - сказав він.

Зеленський додав, що він буде "дуже радий" побачити спецпредставника США в Україні та в росії генерала Кейта Келлогга в Україні "найближчим часом".

Раніше

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Сполучені Штати прагнуть не просто припинення війни, а встановлення стійкого миру, який унеможливить новий конфлікт у Європі в майбутньому.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
j-d-vensJ. Д. Венс
nimechchynaНімеччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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