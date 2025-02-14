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Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Мы продолжим наши встречи и нашу работу": Зеленский о мире, гарантиях безопасности и встрече с Вэнсом

"Мы продолжим наши встречи и нашу работу": Зеленский о мире, гарантиях безопасности и встрече с Вэнсом

Киев  •  УНН

 • 5044 просмотра

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Президент Украины встретился с вице-президентом США на конференции в Мюнхене. Зеленский поблагодарил за поддержку и призвал к диалогу для прекращения войны, подчеркнув необходимость гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку после встречи в пятницу с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и призвал к большему диалогу для прекращения войны в Украине, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы очень благодарны за американскую поддержку", - сказал Зеленский после долгожданной встречи на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

"У нас сегодня были хорошие разговоры, наша первая встреча, не последняя, ​​я уверен", - добавил он.

СМИ: Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности"14.02.2025, 19:34 • 10468 просмотров

"На самом деле нам нужно больше говорить, больше работать и подготовить план, как остановить (президента россии владимира) путина и закончить войну. На самом деле, мы очень хотим мира, но нам нужны реальные гарантии безопасности, и мы продолжим наши встречи и нашу работу", — сказал он.

Зеленский добавил, что он будет "очень рад" увидеть спецпредставителя США в Украине и в россии генерала Кейта Келлогга в Украине "в ближайшее время".

Ранее

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты стремятся не просто к прекращению войны, а установление устойчивого мира, который сделает невозможным новый конфликт в Европе в будущем.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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