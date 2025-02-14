"Мы продолжим наши встречи и нашу работу": Зеленский о мире, гарантиях безопасности и встрече с Вэнсом
Киев • УНН
Президент Украины встретился с вице-президентом США на конференции в Мюнхене. Зеленский поблагодарил за поддержку и призвал к диалогу для прекращения войны, подчеркнув необходимость гарантий безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку после встречи в пятницу с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и призвал к большему диалогу для прекращения войны в Украине, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы очень благодарны за американскую поддержку", - сказал Зеленский после долгожданной встречи на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.
"У нас сегодня были хорошие разговоры, наша первая встреча, не последняя, я уверен", - добавил он.
СМИ: Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности"14.02.2025, 19:34 • 10468 просмотров
"На самом деле нам нужно больше говорить, больше работать и подготовить план, как остановить (президента россии владимира) путина и закончить войну. На самом деле, мы очень хотим мира, но нам нужны реальные гарантии безопасности, и мы продолжим наши встречи и нашу работу", — сказал он.
Зеленский добавил, что он будет "очень рад" увидеть спецпредставителя США в Украине и в россии генерала Кейта Келлогга в Украине "в ближайшее время".
Ранее
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты стремятся не просто к прекращению войны, а установление устойчивого мира, который сделает невозможным новый конфликт в Европе в будущем.