СМИ: Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности"
Киев • УНН
На встрече в Мюнхене Зеленский обратился к вице-президенту США Вэнсу по поводу гарантий безопасности. Это происходит на фоне призывов Трампа к переговорам о прекращении войны.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности", передает УНН со ссылкой на AP.
Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности", в то время как Трамп настаивает на переговорах для прекращения войны между Украиной и россией
Как сообщал УНН, в Мюнхене началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.