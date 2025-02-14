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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
15:10 • 100740 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 112435 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 113054 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 109411 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

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13 февраля, 14:35 • 140779 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности"

СМИ: Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности"

Киев  •  УНН

 • 9033 просмотра

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На встрече в Мюнхене Зеленский обратился к вице-президенту США Вэнсу по поводу гарантий безопасности. Это происходит на фоне призывов Трампа к переговорам о прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности", передает УНН со ссылкой на AP.

Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности", в то время как Трамп настаивает на переговорах для прекращения войны между Украиной и россией 

- пишет издание.

Как сообщал УНН, в Мюнхене началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
j-d-vensДж. Д. Вэнс
myunkhenМюнхен
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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