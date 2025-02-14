ЗМІ: Зеленський сказав Венсу, що Україна хоче "гарантій безпеки"

Президент України Володимир Зеленський сказав віце-президенту США Джей Ді Венсу, що Україна хоче «гарантій безпеки», передає УНН з посиланням на AP.

Зеленський сказав Венсу, що Україна хоче «гарантій безпеки», тоді як Трамп наполягає на переговорах для припинення війни між Україною і Росією - пише видання.

Як повідомляв УНН, У Мюнхені розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.