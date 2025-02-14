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05:23 • 52237 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128020 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186793 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150504 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140898 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118605 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108492 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146253 перегляди

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ЗМІ: Зеленський сказав Венсу, що Україна хоче "гарантій безпеки"

ЗМІ: Зеленський сказав Венсу, що Україна хоче "гарантій безпеки"

Київ • УНН

 • 60372 перегляди

На зустрічі в Мюнхені Зеленський звернувся до віцепрезидента США Венса щодо гарантій безпеки. Це відбувається на тлі закликів Трампа до переговорів про припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський сказав віце-президенту США Джей Ді Венсу, що Україна хоче «гарантій безпеки», передає УНН з посиланням на AP.

Зеленський сказав Венсу, що Україна хоче «гарантій безпеки», тоді як Трамп наполягає на переговорах для припинення війни між Україною і Росією 

- пише видання.

Як повідомляв УНН, У Мюнхені розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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j-d-vensJ. Д. Венс
miunkhenМюнхен
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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