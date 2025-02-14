США хотят не просто прекращения войны, а установления устойчивого мира - Вэнс после встречи с Зеленским
Киев • УНН
Вице-президент США Вэнс после встречи с Зеленским заявил о стремлении достичь устойчивого мира в Европе. Украина готова сотрудничать с командой Трампа для разработки плана с надежными гарантиями безопасности.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты стремятся не просто к прекращению войны, а установление устойчивого мира, который сделает невозможным новый конфликт в Европе в будущем. Об этом он сказал после встречи с Зеленским, передает УНН.
Мы хотим, чтобы закончилась война, чтобы убийства остановились, но хотим достичь длительного мира, а не конфликта в Европе через несколько лет. У нас состоялся ряд конструктивных диалогов о том, как этого достичь вместе, и дальнейшие обсуждения будут продолжаться в ближайшие дни, недели и месяцы
СМИ: Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности"14.02.25, 19:34 • 9725 просмотров
Президент Зеленский поддержал позицию вице-президента США, подчеркнув, что Украина готова активизировать взаимодействие с командой Дональда Трампа для совместной разработки плана, который будет предусматривать надежные гарантии безопасности.
Ранее
Вэнс заявил, что Вашингтон может применить ответные санкции и отправить в Украину свои войска, если рф не согласится на мир.