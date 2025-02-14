США хотят не просто прекращения войны, а установления устойчивого мира - Вэнс после встречи с Зеленским

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
15:10 • 100740 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
13:51 • 123024 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 112435 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 113054 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 109411 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 107983 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 109599 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 109069 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 140779 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 144978 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США хотят не просто прекращения войны, а установления устойчивого мира - Вэнс после встречи с Зеленским

США хотят не просто прекращения войны, а установления устойчивого мира - Вэнс после встречи с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 8880 просмотра

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Вице-президент США Вэнс после встречи с Зеленским заявил о стремлении достичь устойчивого мира в Европе. Украина готова сотрудничать с командой Трампа для разработки плана с надежными гарантиями безопасности.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Соединенные Штаты стремятся не просто к прекращению войны, а установление устойчивого мира, который сделает невозможным новый конфликт в Европе в будущем.  Об этом он сказал после встречи с Зеленским, передает УНН.

Мы хотим, чтобы закончилась война, чтобы убийства остановились, но хотим достичь длительного мира, а не конфликта в Европе через несколько лет. У нас состоялся ряд конструктивных диалогов о том, как этого достичь вместе, и дальнейшие обсуждения будут продолжаться в ближайшие дни, недели и месяцы 

- заявил Вэнс.

СМИ: Зеленский сказал Вэнсу, что Украина хочет "гарантий безопасности"14.02.25, 19:34 • 9725 просмотров

Президент Зеленский поддержал позицию вице-президента США, подчеркнув, что Украина готова активизировать взаимодействие с командой Дональда Трампа для совместной разработки плана, который будет предусматривать надежные гарантии безопасности.

Ранее

Вэнс заявил, что Вашингтон может применить ответные санкции и отправить в Украину свои войска, если рф не согласится на мир. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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