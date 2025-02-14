Венс: США розглядають відправку військ в Україну в разі відмови рф від миру
Київ • УНН
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про можливість застосування нових санкцій та відправки військ в Україну. Це станеться у випадку, якщо рф відмовиться від мирних переговорів.
Вашингтон може застосувати відповідні санкції та відправити в Україну свої війська, якщо рф не погодиться на мир. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.
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Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що у випадку, якщо рф відмовиться від мирних переговорів з Україною, США готові застосувати нові санкції, а також розглядають можливість відправки своїх військ на українську територію.
Такий розвиток подій залежатиме від того, чи продовжить москва дотримуватись конструктивного підходу у переговорах, які повинні забезпечити стабільність та довготривалу незалежність України.
У США наголошують, що як економічні, так і військові інструменти можуть бути активовані в разі подальшого ескалаційного настрою кремля.
Є економічні інструменти важеля, звичайно, є військові інструменти важеля", які США могли б використати проти путіна
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