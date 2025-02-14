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Венс: США розглядають відправку військ в Україну в разі відмови рф від миру

Венс: США розглядають відправку військ в Україну в разі відмови рф від миру

Київ • УНН

 • 42016 перегляди

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про можливість застосування нових санкцій та відправки військ в Україну. Це станеться у випадку, якщо рф відмовиться від мирних переговорів.

Вашингтон може застосувати відповідні санкції та відправити в Україну свої війська, якщо рф не погодиться на мир. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що у випадку, якщо рф відмовиться від мирних переговорів з Україною, США готові застосувати нові санкції, а також розглядають можливість відправки своїх військ на українську територію.

Такий розвиток подій залежатиме від того, чи продовжить москва дотримуватись конструктивного підходу у переговорах, які повинні забезпечити стабільність та довготривалу незалежність України.

У США наголошують, що як економічні, так і військові інструменти можуть бути активовані в разі подальшого ескалаційного настрою кремля.

Є економічні інструменти важеля, звичайно, є військові інструменти важеля", які США могли б використати проти путіна

- сказав Джей Ді Венс.

Нагадаємо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки

Венс і Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції з безпеки10.02.25, 01:24 • 63039 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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