Венс: США розглядають відправку військ в Україну в разі відмови рф від миру

Вашингтон може застосувати відповідні санкції та відправити в Україну свої війська, якщо рф не погодиться на мир. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

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Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що у випадку, якщо рф відмовиться від мирних переговорів з Україною, США готові застосувати нові санкції, а також розглядають можливість відправки своїх військ на українську територію.

Такий розвиток подій залежатиме від того, чи продовжить москва дотримуватись конструктивного підходу у переговорах, які повинні забезпечити стабільність та довготривалу незалежність України.

У США наголошують, що як економічні, так і військові інструменти можуть бути активовані в разі подальшого ескалаційного настрою кремля.

Є економічні інструменти важеля, звичайно, є військові інструменти важеля", які США могли б використати проти путіна - сказав Джей Ді Венс.

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