Вэнс: США рассматривают отправку войск в Украину в случае отказа рф от мира
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможности применения новых санкций и отправки войск в Украину. Это произойдет в случае, если рф откажется от мирных переговоров.
Вашингтон может применить соответствующие санкции и отправить в Украину свои войска, если рф не согласится на мир. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае, если рф откажется от мирных переговоров с Украиной, США готовы применить новые санкции, а также рассматривают возможность отправки своих войск на украинскую территорию.
Такое развитие событий будет зависеть от того, продолжит ли москва придерживаться конструктивного подхода в переговорах, которые должны обеспечить стабильность и долговременную независимость Украины.
В США отмечают, что как экономические, так и военные инструменты могут быть активированы в случае дальнейшего эскалационного настроя кремля.
Есть экономические инструменты рычага, конечно, есть военные инструменты рычага", которые США могли бы использовать против путина
Напомним
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