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Вэнс: США рассматривают отправку войск в Украину в случае отказа рф от мира

Вэнс: США рассматривают отправку войск в Украину в случае отказа рф от мира

Киев  •  УНН

 • 12235 просмотра

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможности применения новых санкций и отправки войск в Украину. Это произойдет в случае, если рф откажется от мирных переговоров.

Вашингтон может применить соответствующие санкции и отправить в Украину свои войска, если рф не согласится на мир. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае, если рф откажется от мирных переговоров с Украиной, США готовы применить новые санкции, а также рассматривают возможность отправки своих войск на украинскую территорию.

Такое развитие событий будет зависеть от того, продолжит ли москва придерживаться конструктивного подхода в переговорах, которые должны обеспечить стабильность и долговременную независимость Украины.

В США отмечают, что как экономические, так и военные инструменты могут быть активированы в случае дальнейшего эскалационного настроя кремля.

Есть экономические инструменты рычага, конечно, есть военные инструменты рычага", которые США могли бы использовать против путина

- сказал Джей Ди Вэнс.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности

Вэнс и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности10.02.25, 01:24 • 62591 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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