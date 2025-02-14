Вэнс: США рассматривают отправку войск в Украину в случае отказа рф от мира

Вашингтон может применить соответствующие санкции и отправить в Украину свои войска, если рф не согласится на мир. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае, если рф откажется от мирных переговоров с Украиной, США готовы применить новые санкции, а также рассматривают возможность отправки своих войск на украинскую территорию.

Такое развитие событий будет зависеть от того, продолжит ли москва придерживаться конструктивного подхода в переговорах, которые должны обеспечить стабильность и долговременную независимость Украины.

В США отмечают, что как экономические, так и военные инструменты могут быть активированы в случае дальнейшего эскалационного настроя кремля.

Есть экономические инструменты рычага, конечно, есть военные инструменты рычага", которые США могли бы использовать против путина