США прагнуть не просто припинення війни, а встановлення стійкого миру - Венс після зустрічі із Зеленським

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Сполучені Штати прагнуть не просто припинення війни, а встановлення стійкого миру, який унеможливить новий конфлікт у Європі в майбутньому. Про це він сказав після зустрічі з Зеленським, передає УНН.

Ми хочемо, щоб закінчилась війна, щоб вбивства зупинились, але прагнемо досягти тривалого миру, а не конфлікту в Європі через кілька років. У нас відбувся ряд конструктивних діалогів про те, як цього досягти разом, і подальші обговорення триватимуть у найближчі дні, тижні й місяці - заявив Венс.

ЗМІ: Зеленський сказав Венсу, що Україна хоче "гарантій безпеки"

Президент Зеленський підтримав позицію віцепрезидента США, підкресливши, що Україна готова активізувати взаємодію з командою Дональда Трампа для спільної розробки плану, який передбачатиме надійні безпекові гарантії.

Раніше

Венс заявив, що Вашингтон може застосувати відповідні санкції та відправити в Україну свої війська, якщо рф не погодиться на мир.