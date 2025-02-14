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05:23 • 24280 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124796 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183975 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148310 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139613 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117742 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108242 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143282 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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США прагнуть не просто припинення війни, а встановлення стійкого миру - Венс після зустрічі із Зеленським

США прагнуть не просто припинення війни, а встановлення стійкого миру - Венс після зустрічі із Зеленським

Київ • УНН

 • 81786 перегляди

Віцепрезидент США Венс після зустрічі з Зеленським заявив про прагнення досягти стійкого миру в Європі. Україна готова співпрацювати з командою Трампа для розробки плану з надійними безпековими гарантіями.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Сполучені Штати прагнуть не просто припинення війни, а встановлення стійкого миру, який унеможливить новий конфлікт у Європі в майбутньому.  Про це він сказав після зустрічі з Зеленським, передає УНН.

Ми хочемо, щоб закінчилась війна, щоб вбивства зупинились, але прагнемо досягти тривалого миру, а не конфлікту в Європі через кілька років. У нас відбувся ряд конструктивних діалогів про те, як цього досягти разом, і подальші обговорення триватимуть у найближчі дні, тижні й місяці 

- заявив Венс.

ЗМІ: Зеленський сказав Венсу, що Україна хоче "гарантій безпеки"14.02.25, 19:34 • 60372 перегляди

Президент Зеленський підтримав позицію віцепрезидента США, підкресливши, що Україна готова активізувати взаємодію з командою Дональда Трампа для спільної розробки плану, який передбачатиме надійні безпекові гарантії.

Раніше

Венс заявив, що Вашингтон може застосувати відповідні санкції та відправити в Україну свої війська, якщо рф не погодиться на мир. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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