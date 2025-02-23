Ілон Маск дав оцінку зриву угоди про копалини між США та Україною

Президент України Володимир Зеленський "був звільнений" з обійманої ним посади. Про це у соцмережі Х заявив керівник Департаменту США з ефективності уряду, мільярдер Ілон Маск, повідомляє УНН.

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Цей коментар став відповіддю на пост одного з дописувачів, відомого блогера Mario Nawfal, щодо відмови глави української держави від писання угоди зі США щодо рідкоземельних копалин.

"Зеленського було звільнено з чинної роботи", - написав Маск.

Контекст

Президент Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду зі США про передачу 50% рідкоземельних металів. За його словами, таке рішення було ухвалене через відсутність у документі гарантій безпеки для України.

Раніше NBC News повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Києву надати їм 50% рідкісноземельних мінералів України, зазначивши, що американські війська можуть бути розгорнуті для гарантування безпеки у зв'язку з видобутком корисних копалин, якщо буде укладено мирну угоду з росією.

Маск назвав брехнею інформацію Reuters про погрози США відключити Starlink Україні