Маск назвав брехнею інформацію Reuters про погрози США відключити Starlink Україні

Мільярдер Ілон Маск спростував публікацію Reuters про те, що США нібито погрожують Україні відключити Starlink. За його словами, це брехня. Про це інформує УНН із посиланням на публікацію Маска в соцмережі Х (раніше Twitter).

Це брехня. Reuters бреше. Вони поступаються тільки AP (Associated Propaganda) за кількістю новинних брехунів - йдеться у дописі Ілона Маска.

Його пост був відповіддю на іншу публікацію в Х, у якій йшлося про те, що за даними Reuters, США нібито погрожують відключити Україні Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

Нагадаємо

Міністр цифровізації Польщі заявив, що країна має комерційну угоду на оплату Starlink для України. Він висловив сумнів щодо можливості розірвання контракту через погрози США.

Центр протидії дезінформації спростовує чутки про відключення Starlink в Україні. На фронті також є альтернативні засоби зв'язку, які успішно функціонують.

"Треба бути готовими до відключення Starlink на фронті! - Берлінська