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15 березня, 19:03 • 120140 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180852 перегляди

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15 березня, 13:08 • 137500 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116634 перегляди

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15 березня, 11:23 • 107533 перегляди

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Маск назвав брехнею інформацію Reuters про погрози США відключити Starlink Україні

Маск назвав брехнею інформацію Reuters про погрози США відключити Starlink Україні

Київ • УНН

 • 30251 перегляди

Ілон Маск назвав брехнею публікацію Reuters про можливе відключення Starlink в Україні через суперечки щодо корисних копалин. Польща має комерційну угоду на оплату Starlink, а на фронті є альтернативні засоби зв'язку.

Мільярдер Ілон Маск спростував публікацію Reuters про те, що США нібито погрожують Україні відключити Starlink. За його словами, це брехня. Про це інформує УНН із посиланням на публікацію Маска в соцмережі Х (раніше Twitter).

Це брехня. Reuters бреше. Вони поступаються тільки AP (Associated Propaganda) за кількістю новинних брехунів

- йдеться у дописі Ілона Маска.

Його пост був відповіддю на іншу публікацію в Х, у якій йшлося про те, що за даними Reuters, США нібито погрожують відключити Україні Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини. 

Нагадаємо

Міністр цифровізації Польщі заявив, що країна має комерційну угоду на оплату Starlink для України. Він висловив сумнів щодо можливості розірвання контракту через погрози США.

Центр протидії дезінформації спростовує чутки про відключення Starlink в Україні. На фронті також є альтернативні засоби зв'язку, які успішно функціонують.

"Треба бути готовими до відключення Starlink на фронті! - Берлінська20.02.25, 01:07 • 106010 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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reutersReuters
ilon-maskІлон Маск
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

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