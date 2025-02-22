У Польщі відреагували на нібито погрозу США відключити Starlink для України

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковскі відреагував на погрози США припинити доступ України до Starlink через відмову надати доступ до стратегічних ресурсів, зазначивши, що Польща укладала комерційну угоду на абонплату за супутниковий Інтернет для України, висловивши тим самим сумнів у скасуванні угоди. Про це Гавковскі написав в соцмережі Х, передає УНН.

Польща купила Starlinks, яку передала Україні. Ми платимо і будемо платити абонплату за супутниковий Інтернет для України. Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща - написав Гавковскі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що США погрожують припинити доступ України до Starlink через відмову надати доступ до стратегічних ресурсів. Зеленський раніше відхилив пропозицію США щодо передачі мінеральних ресурсів на $500 млрд як компенсацію за військову допомогу.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що в Україні не відключають супутниковий інтернет Starlink, попри нібито погрози США. На фронті також працюють альтернативні "речі".