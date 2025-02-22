В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски отреагировал на угрозы США прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам, отметив, что Польша заключала коммерческое соглашение на абонплату за спутниковый Интернет для Украины, выразив тем самым сомнение в отмене соглашения. Об этом Гавковски написал в соцсети Х, передает УНН.

Польша купила Starlinks, которую передала Украине. Мы платим и будем платить абонплату за спутниковый Интернет для Украины. Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша - написал Гавковски.

Напомним

Ранее сообщалось, что США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам. Зеленский ранее отклонил предложение США о передаче минеральных ресурсов на $500 млрд в качестве компенсации за военную помощь.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в Украине не отключают спутниковый интернет Starlink, несмотря на якобы угрозы США. На фронте также работают альтернативные "вещи".