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В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

Киев  •  УНН

 • 12180 просмотра

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Министр цифровизации Польши заявил, что страна имеет коммерческое соглашение на оплату Starlink для Украины. Он выразил сомнение относительно возможности расторжения контракта из-за угроз США.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски отреагировал на угрозы США прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам, отметив, что Польша заключала коммерческое соглашение на абонплату за спутниковый Интернет для Украины, выразив тем самым сомнение в отмене соглашения. Об этом Гавковски написал в соцсети Х, передает УНН.

Польша купила Starlinks, которую передала Украине. Мы платим и будем платить абонплату за спутниковый Интернет для Украины. Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша 

- написал Гавковски.

Напомним

Ранее сообщалось, что США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам. Зеленский ранее отклонил предложение США о передаче минеральных ресурсов на $500 млрд в качестве компенсации за военную помощь.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в Украине не отключают спутниковый интернет Starlink, несмотря на якобы угрозы США. На фронте также работают альтернативные "вещи".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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