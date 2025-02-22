Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить Starlink Украине
Киев • УНН
Илон Маск назвал ложью публикацию Reuters о возможном отключении Starlink в Украине из-за споров о полезных ископаемых. Польша имеет коммерческое соглашение на оплату Starlink, а на фронте есть альтернативные средства связи.
Миллиардер Илон Маск опроверг публикацию Reuters о том, что США якобы угрожают Украине отключить Starlink. По его словам, это ложь. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Маска в соцсети Х (ранее Twitter).
Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству новостных лжецов
Его пост был ответом на другую публикацию в Х, в которой говорилось о том, что по данным Reuters, США якобы угрожают отключить Украине Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.
Напомним
Министр цифровизации Польши заявил, что страна имеет коммерческое соглашение на оплату Starlink для Украины. Он выразил сомнение относительно возможности расторжения контракта из-за угроз США.
Центр противодействия дезинформации опровергает слухи об отключении Starlink в Украине. На фронте также есть альтернативные средства связи, которые успешно функционируют.
"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская20.02.25, 01:07 • 105553 просмотра