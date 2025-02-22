Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить Starlink Украине

ukenru
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 89386 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 117991 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 133226 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 131701 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 137579 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 134942 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 127850 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 113817 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 149583 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106664 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

Соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым сегодня подписано не будет - источник

22 февраля, 12:08 • 102355 просмотра
Глава МИД Сибига отреагировал на призыв "устранить первопричины" войны в Украине

Глава МИД Сибига отреагировал на призыв "устранить первопричины" войны в Украине

22 февраля, 12:26 • 51628 просмотра
Качество воздуха в Киеве вернулось к норме: безопасно ли выходить на улицу?

Качество воздуха в Киеве вернулось к норме: безопасно ли выходить на улицу?

22 февраля, 13:12 • 37688 просмотра
США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP

США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН по войне - WP

22 февраля, 14:56 • 45188 просмотра
В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

16:17 • 56446 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 117992 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 133227 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 129137 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 151968 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 149583 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 89386 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 109491 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 121544 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 160688 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 134393 просмотра
Актуальное
Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить Starlink Украине

Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить Starlink Украине

Киев  •  УНН

 • 5732 просмотра

Read in English

Илон Маск назвал ложью публикацию Reuters о возможном отключении Starlink в Украине из-за споров о полезных ископаемых. Польша имеет коммерческое соглашение на оплату Starlink, а на фронте есть альтернативные средства связи.

Миллиардер Илон Маск опроверг публикацию Reuters о том, что США якобы угрожают Украине отключить Starlink. По его словам, это ложь. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Маска в соцсети Х (ранее Twitter).

Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству новостных лжецов

- говорится в заметке Илона Маска.

Его пост был ответом на другую публикацию в Х, в которой говорилось о том, что по данным Reuters, США якобы угрожают отключить Украине Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых. 

Напомним

Министр цифровизации Польши заявил, что страна имеет коммерческое соглашение на оплату Starlink для Украины. Он выразил сомнение относительно возможности расторжения контракта из-за угроз США.

Центр противодействия дезинформации опровергает слухи об отключении Starlink в Украине. На фронте также есть альтернативные средства связи, которые успешно функционируют.

"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская20.02.25, 01:07 • 105553 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаТехнологии
reutersReuters
ilon-maskЭлон Маск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы