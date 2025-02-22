Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить Starlink Украине

Миллиардер Илон Маск опроверг публикацию Reuters о том, что США якобы угрожают Украине отключить Starlink. По его словам, это ложь. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Маска в соцсети Х (ранее Twitter).

Это ложь. Reuters лжет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) по количеству новостных лжецов - говорится в заметке Илона Маска.

Его пост был ответом на другую публикацию в Х, в которой говорилось о том, что по данным Reuters, США якобы угрожают отключить Украине Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

Напомним

Министр цифровизации Польши заявил, что страна имеет коммерческое соглашение на оплату Starlink для Украины. Он выразил сомнение относительно возможности расторжения контракта из-за угроз США.

Центр противодействия дезинформации опровергает слухи об отключении Starlink в Украине. На фронте также есть альтернативные средства связи, которые успешно функционируют.

"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская