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"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская

Киев  •  УНН

 • 4378 просмотра

Волонтер Мария Берлинская призывает военных позаботиться об альтернативных средствах связи из-за возможного отключения Starlink. Она предполагает, что россия и США могут использовать это как инструмент давления на Украину.

Украинский общественный деятель и волонтер Мария Берлинская считает, что украинцам могут выключить связь через Starlink, а россиянам - оставить. Об этом Берлинская написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В понедельник, 19 февраля украинский общественный деятель и волонтер, руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones, соучредитель БФ Dignitas и основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская призвала украинских военных позаботиться об обеспечении себя альтернативными средствами связи.

Важный момент для военных - обязательно позаботьтесь об альтернативной связи. Старлинк могут выключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель

- говорится в заметке Берлинской

Она считает, что россия совместно с США могут лишить солдат ВСУ "самого важного на фронте" - связи, шантажируя таким образом Украину.

Умным людям сегодня, после заявлений Трампа и Маска, все стало очевидным

- написала волонтерка.

По словам Марии Берлинской, "нас будут пробовать прогнуть, под условия сильных. Без какой-либо справедливости, просто по праву силы".

"Если не иметь плана Б - начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Старлинку нет. Но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связисты знают. Может и обойдется. Но лучше быть готовыми. А не так как всегда", - отметила общественный деятель.

Напомним

Президент США Трамп обостряет конфликт с Зеленским и перенимает нарративы, выгодные также москве. После переговоров США и рф в Эр-Рияде без участия Украины, Трамп поставил под сомнение легитимность украинской власти.

Трамп: Украина три года участвовала в переговорах, но война не завершилась19.02.25, 01:15 • 63977 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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