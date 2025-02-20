"Надо быть готовыми к отключению Starlink на фронте" - Берлинская
Киев • УНН
Волонтер Мария Берлинская призывает военных позаботиться об альтернативных средствах связи из-за возможного отключения Starlink. Она предполагает, что россия и США могут использовать это как инструмент давления на Украину.
Украинский общественный деятель и волонтер Мария Берлинская считает, что украинцам могут выключить связь через Starlink, а россиянам - оставить. Об этом Берлинская написала в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
В понедельник, 19 февраля украинский общественный деятель и волонтер, руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones, соучредитель БФ Dignitas и основательница ОО "Центр поддержки аэроразведки" Мария Берлинская призвала украинских военных позаботиться об обеспечении себя альтернативными средствами связи.
Важный момент для военных - обязательно позаботьтесь об альтернативной связи. Старлинк могут выключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто "технический сбой" на несколько дней или недель
Она считает, что россия совместно с США могут лишить солдат ВСУ "самого важного на фронте" - связи, шантажируя таким образом Украину.
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По словам Марии Берлинской, "нас будут пробовать прогнуть, под условия сильных. Без какой-либо справедливости, просто по праву силы".
"Если не иметь плана Б - начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Старлинку нет. Но есть несколько возможных комбинированных вариантов, связисты знают. Может и обойдется. Но лучше быть готовыми. А не так как всегда", - отметила общественный деятель.
Напомним
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