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Актуальное
Трамп: Украина три года участвовала в переговорах, но война не завершилась

Трамп: Украина три года участвовала в переговорах, но война не завершилась

Киев  •  УНН

 • 9041 просмотра

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Трамп заявил, что Украина вела переговоры три года, но война не закончилась. Он считает, что конфликт можно было решить раньше без значительных потерь территорий и жизней.

Трамп заявил, что Украина сидела за столом переговоров в течение трех лет, впрочем война не закончилась. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В своем недавнем комментарии американский президент Дональд Трамп отметил, что Украина уже три года участвовала в переговорах, однако война не прекратилась, зато он не обратил внимания на то, что и рф, как агрессор, не смогла завершить войну, которую начала с вторжения в Украину.

Трамп также высказал мнение, что решение могло быть найдено гораздо раньше, без значительных потерь территорий и человеческих жертв, намекая на возможность предотвратить войну еще на начальных этапах.

Полуожесточенный участник переговоров мог бы урегулировать это много лет назад, не потеряв много земли, без потери ни одной жизни

- отметил лидер Америки.

Кроме того, Трамп продолжал подчеркивать свою убежденность, что лично мог бы избежать этого конфликта, когда был на посту президента.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия очень хорошо себя показала во время переговоров с представителями Америки в Саудовской Аравии.

россия очень хорошо себя показала: Трамп о сегодняшних переговорах США с рф18.02.25, 23:39 • 12509 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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