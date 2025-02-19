Трамп: Україна три роки брала участь у переговорах, але війна не завершилася

Трамп заявив, що Україна сиділа за столом переговорів протягом трьох років, втім війна не закінчилася. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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У своєму нещодавньому коментарі американський президент Дональд Трамп зазначив, що Україна вже три роки брала участь у переговорах, проте війна не припинилася, натомість він не звернув уваги на те, що і рф, як агресор, не змогла завершити війну, яку розпочала з вторгнення в Україну.

Трамп також висловив думку, що рішення могло бути знайдене набагато раніше, без значних втрат територій і людських жертв, натякаючи на можливість запобігти війні ще на початкових етапах.

Напівзапеклий учасник переговорів міг би врегулювати це багато років тому, не втративши багато землі, без втрати жодного життя - зазначив лідер Америки.

Крім того, Трамп продовжував наголошувати на своїй переконаності, що особисто міг би уникнути цього конфлікту, коли був на посаді президента.

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