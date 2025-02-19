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05:23 • 27349 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125566 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184488 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148808 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139965 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117901 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108344 перегляди

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15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Трамп: Україна три роки брала участь у переговорах, але війна не завершилася

Трамп: Україна три роки брала участь у переговорах, але війна не завершилася

Київ • УНН

 • 66191 перегляди

Трамп заявив, що Україна вела переговори три роки, але війна не закінчилася. Він вважає, що конфлікт можна було вирішити раніше без значних втрат територій і життів.

Трамп заявив, що Україна сиділа за столом переговорів протягом трьох років, втім війна не закінчилася. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

У своєму нещодавньому коментарі американський президент Дональд Трамп зазначив, що Україна вже три роки брала участь у переговорах, проте війна не припинилася, натомість він не звернув уваги на те, що і рф, як агресор, не змогла завершити війну, яку розпочала з вторгнення в Україну.

Трамп також висловив думку, що рішення могло бути знайдене набагато раніше, без значних втрат територій і людських жертв, натякаючи на можливість запобігти війні ще на початкових етапах.

Напівзапеклий учасник переговорів міг би врегулювати це багато років тому, не втративши багато землі, без втрати жодного життя

- зазначив лідер Америки.

Крім того, Трамп продовжував наголошувати на своїй переконаності, що особисто міг би уникнути цього конфлікту, коли був на посаді президента.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія дуже добре себе показала під час переговорів з представниками Америки в Саудівській Аравії.

росія дуже добре себе показала: Трамп про сьогоднішні переговори США з рф18.02.25, 23:39 • 29633 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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