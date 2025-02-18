росія дуже добре себе показала: Трамп про сьогоднішні переговори США з рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія дуже добре себе показала під час сьогоднішніх переговорів з представниками Америки в Саудівській Аравії, передає УНН.

росія дуже добре себе показала. Вона хоче зупинити цю дикість, що там відбувається, її солдати гинуть тисячами щотижня. Це не американські солдати, це російські й українські в основному. Хоча корейські також ( з Північної Кореї - ред.). Це безглузда війна, це те чого не відбулось б за мого президентства - заявив Трамп.

Доповнення

Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів заявила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.

Мирний план у три етапи? Fox News оприлюднили подробиці домовленостей США та рф

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати і росія домовилися про чотири принципи за підсумками переговорів, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії.

США і рф домовилися про 4 принципи на переговорах у Саудівській Аравії - Рубіо

Міністр закордонних справ рф сергій лавров поділився підсумками зустрічі з американськими представниками, зазначивши, що розмова була "дуже корисною" і що дві сторони почали краще розуміти одна одну.

лавров: зустріч з американськими представниками була “дуже корисною”

Зеленський повідомив, що Україну не запрошували на російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії.

Президент Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії