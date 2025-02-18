росія дуже добре себе показала: Трамп про сьогоднішні переговори США з рф
Київ • УНН
США та рф провели переговори в Ер-Ріяді, де обговорили триетапний мирний план щодо України. План включає припинення вогню, проведення виборів та підписання остаточної угоди, але Україну на зустріч не запросили.
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія дуже добре себе показала під час сьогоднішніх переговорів з представниками Америки в Саудівській Аравії, передає УНН.
росія дуже добре себе показала. Вона хоче зупинити цю дикість, що там відбувається, її солдати гинуть тисячами щотижня. Це не американські солдати, це російські й українські в основному. Хоча корейські також ( з Північної Кореї - ред.). Це безглузда війна, це те чого не відбулось б за мого президентства
Доповнення
Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів заявила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.
За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.
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