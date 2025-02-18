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05:23 • 19002 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123649 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183246 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147613 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139046 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117460 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108073 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142468 перегляди

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росія дуже добре себе показала: Трамп про сьогоднішні переговори США з рф

росія дуже добре себе показала: Трамп про сьогоднішні переговори США з рф

Київ • УНН

 • 29633 перегляди

США та рф провели переговори в Ер-Ріяді, де обговорили триетапний мирний план щодо України. План включає припинення вогню, проведення виборів та підписання остаточної угоди, але Україну на зустріч не запросили.

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія дуже добре себе показала під час сьогоднішніх переговорів з представниками Америки в Саудівській Аравії, передає УНН.

росія дуже добре себе показала. Вона хоче зупинити цю дикість, що там відбувається, її солдати гинуть тисячами щотижня. Це не американські солдати, це російські й українські в основному. Хоча корейські також ( з Північної Кореї - ред.). Це безглузда війна, це те чого не відбулось б за мого президентства

- заявив Трамп.

Доповнення

Кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, близькі до переговорів заявила, що делегації США та росії під час переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді домовилися про триетапний мирний план щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістки, план передбачає припинення вогню, проведення виборів в Україні і підписання остаточної угоди. При цьому США і росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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