россия очень хорошо себя показала: Трамп о сегодняшних переговорах США с рф

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия очень хорошо себя показала во время сегодняшних переговоров с представителями Америки в Саудовской Аравии, передает УНН.

Россия очень хорошо себя показала. Она хочет остановить эту дикость, что там происходит, ее солдаты гибнут тысячами каждую неделю. Это не американские солдаты, это российские и украинские в основном. Хотя корейские также (из Северной Кореи - ред.). Это бессмысленная война, это то, чего не произошло бы при моем президентстве - заявил Трамп.

Дополнение

Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам заявила, что делегации США и России во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.

По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.

Мирный план в три этапа? Fox News обнародовали подробности договоренностей США и рф

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и россия договорились о четырех принципах по итогам переговоров, которые длились более четырех часов в Саудовской Аравии.

США и рф договорились о 4 принципах на переговорах в Саудовской Аравии - Рубио

Министр иностранных дел рф сергей лавров поделился итогами встречи с американскими представителями, отметив, что разговор был «очень полезным» и что две стороны начали лучше понимать друг друга.

лавров: встреча с американскими представителями была "очень полезной"

Зеленский сообщил, что Украину не приглашали на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии.

Президент Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию