россия очень хорошо себя показала: Трамп о сегодняшних переговорах США с рф
Киев • УНН
США и РФ провели переговоры в Эр-Рияде, где обсудили трехэтапный мирный план по Украине. План включает прекращение огня, проведение выборов и подписание окончательного соглашения, но Украину на встречу не пригласили.
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия очень хорошо себя показала во время сегодняшних переговоров с представителями Америки в Саудовской Аравии, передает УНН.
Россия очень хорошо себя показала. Она хочет остановить эту дикость, что там происходит, ее солдаты гибнут тысячами каждую неделю. Это не американские солдаты, это российские и украинские в основном. Хотя корейские также (из Северной Кореи - ред.). Это бессмысленная война, это то, чего не произошло бы при моем президентстве
Дополнение
Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам заявила, что делегации США и России во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.
По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.
Мирный план в три этапа? Fox News обнародовали подробности договоренностей США и рф18.02.25, 18:13 • 27299 просмотров
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и россия договорились о четырех принципах по итогам переговоров, которые длились более четырех часов в Саудовской Аравии.
США и рф договорились о 4 принципах на переговорах в Саудовской Аравии - Рубио18.02.25, 16:16 • 27382 просмотра
Министр иностранных дел рф сергей лавров поделился итогами встречи с американскими представителями, отметив, что разговор был «очень полезным» и что две стороны начали лучше понимать друг друга.
лавров: встреча с американскими представителями была "очень полезной"18.02.25, 17:28 • 95068 просмотров
Зеленский сообщил, что Украину не приглашали на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии.
Президент Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию18.02.25, 16:53 • 20549 просмотров