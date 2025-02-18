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россия очень хорошо себя показала: Трамп о сегодняшних переговорах США с рф

россия очень хорошо себя показала: Трамп о сегодняшних переговорах США с рф

Киев  •  УНН

 • 6653 просмотра

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США и РФ провели переговоры в Эр-Рияде, где обсудили трехэтапный мирный план по Украине. План включает прекращение огня, проведение выборов и подписание окончательного соглашения, но Украину на встречу не пригласили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что россия очень хорошо себя показала во время сегодняшних переговоров с представителями Америки в Саудовской Аравии, передает УНН.

Россия очень хорошо себя показала. Она хочет остановить эту дикость, что там происходит, ее солдаты гибнут тысячами каждую неделю. Это не американские солдаты, это российские и украинские в основном. Хотя корейские также (из Северной Кореи - ред.). Это бессмысленная война, это то, чего не произошло бы при моем президентстве

- заявил Трамп.

Дополнение

Корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, близкие к переговорам заявила, что делегации США и России во время переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде договорились о трехэтапном мирном плане по завершению войны в Украине.

По информации журналистки, план предусматривает прекращение огня, проведение выборов в Украине и подписание окончательного соглашения. При этом США и россия считают проведение новых выборов в Украине ключевым условием успеха процесса урегулирования.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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