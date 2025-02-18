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Актуальное
лавров: встреча с американскими представителями была "очень полезной"

лавров: встреча с американскими представителями была "очень полезной"

Киев  •  УНН

 • 12541 просмотра

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Министр иностранных дел рф сообщил о договоренностях о назначении послов и создании процесса украинского урегулирования. Стороны также обсудили возобновление консультаций по геополитическим проблемам.

Министр иностранных дел рф сергей лавров поделился итогами встречи с американскими представителями, отметив, что разговор был "очень полезным" и что две стороны начали лучше понимать друг друга. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

"Разговор был я считаю очень очень полезным",-отметил лавров.

"Мы не просто слушали, но и слышали друг друга, и у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента Путина, подробно на конкретных примерах изложили в очередной раз".

По словам лаврова, среди основных договоренностей - это быстрое назначение послов россии в США и США в россии. Он также акцентировал внимание на необходимости устранения препятствий для дипломатических миссий, таких как высылки дипломатов, аресты недвижимости и ограничения банковских переводов, которые создают значительные трудности в работе посольств. Обе стороны договорились провести консультации по этому вопросу, чтобы решить проблемы системно.

россия не хочет присутствия войск НАТО в Украине - лавров18.02.25, 16:33 • 10533 просмотра

"Вторая договоренность, которую согласовали мы, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская сторона сообщит, кто будет представлять Вашингтон в рамках этой работы",-отметил министр. "И как только мы узнаем имя и должность соответствующего представителя, мы, как президент путин сказал президенту Трампу, сразу же обозначим нашего участника этого процесса".

Также лавров отметил, что важным этапом в разрешении кризиса в Украине является параллельное создание условий для восстановления сотрудничества между россией и США в различных сферах. Он отметил, что в процессе урегулирования ситуации в Украине важно не только достичь мира, но и одновременно способствовать восстановлению двусторонних отношений в различных сферах, что позволит расширить сотрудничество между двумя странами на многих фронтах.

"Был большой интерес, который мы разделяем в том, чтобы возобновить консультации по геополитическим проблемам, включая различные конфликты в разных частях мира, там, где и у США, и у россии есть интересы. И была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества",-сказал Лавров.

Напомним

На переговорах в Саудовской Аравии США и россия договорились о четырех принципах.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, США планируют назначить команду высокого уровня, чтобы помочь вести переговоры и работать над окончанием конфликта в Украине таким образом, который будет прочным и приемлемым для всех вовлеченных сторон.

Алина Волянская

Алина Волянская

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