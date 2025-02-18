лавров: зустріч з американськими представниками була “дуже корисною”

ukenru
15 березня, 19:03 • 119965 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180300 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145325 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137203 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116483 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107460 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102842 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140180 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133870 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128015 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 27605 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 28944 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 38862 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 26218 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 29435 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140187 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139197 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273349 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302227 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238122 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 4995 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53858 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110963 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133871 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116324 перегляди
Актуальне
лавров: зустріч з американськими представниками була “дуже корисною”

лавров: зустріч з американськими представниками була “дуже корисною”

Київ • УНН

 • 120669 перегляди

Міністр закордонних справ рф повідомив про домовленості щодо призначення послів та створення процесу українського врегулювання. Сторони також обговорили відновлення консультацій з геополітичних проблем.

Міністр закордонних справ рф сергій лавров поділився підсумками зустрічі з американськими представниками, зазначивши, що розмова була "дуже корисною" і що дві сторони почали краще розуміти одна одну. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

"Розмова була я вважаю дуже дуже корисною",-зазначив лавров.

"Ми не просто слухали, а й чули один одного, і в мене є підстави вважати, що американська сторона стала краще розуміти нашу позицію, яку ми на основі багаторазових виступів президента путіна, докладно на конкретних прикладах виклали вкотре".

За словами Лаврова, серед основних домовленостей — це швидке призначення послів росії в США та США в росії. Він також акцентував увагу на необхідності усунення перешкод для дипломатичних місій, таких як висилки дипломатів, арешти нерухомості та обмеження банківських переказів, що створюють значні труднощі у роботі посольств. Обидві сторони домовились провести консультації з цього питання, щоб вирішити проблеми системно.

росія не хоче присутності військ НАТО в Україні - лавров18.02.25, 16:33 • 23366 переглядiв

"Друга домовленість, яку узгодили ми, що буде найближчим часом сформовано процес щодо українського врегулювання. Американська сторона повідомить, хто представлятиме Вашингтон у рамках цієї роботи",—зазначив міністр. "І щойно ми дізнаємося ім'я і посаду відповідного представника, ми, як президент путін сказав президенту Трампу, одразу ж позначимо нашого учасника цього процесу".

Також лавров зазначив, що важливим етапом у розв’язанні кризи в Україні є паралельне створення умов для відновлення співпраці між росією та США в різних сферах. Він зазначив, що в процесі врегулювання ситуації в Україні важливо не лише досягнути миру, але й одночасно сприяти відновленню двосторонніх відносин у різних сферах, що дозволить розширити співпрацю між двома країнами на багатьох фронтах.

"Був великий інтерес, який ми поділяємо в тому, щоб відновити консультації з геополітичних проблем, включно з різноманітними конфліктами в різних частинах світу, там, де і в США, і в Росії є інтереси. І була велика зацікавленість у тому, щоб зняти штучні перепони на шляху розвитку взаємовигідного економічного співробітництва",—сказав лавров.

Нагадаємо

На переговорах в Саудівській Аравії США і росія домовилися про чотири принципи.

Зі слів держсекретаря США Марко Рубіо, США планують призначити команду високого рівня, щоб допомогти вести переговори і працювати над закінченням конфлікту в Україні в такий спосіб, який буде міцним і прийнятним для всіх залучених сторін.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
natoNATO
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами