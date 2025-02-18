лавров: зустріч з американськими представниками була “дуже корисною”

Міністр закордонних справ рф сергій лавров поділився підсумками зустрічі з американськими представниками, зазначивши, що розмова була "дуже корисною" і що дві сторони почали краще розуміти одна одну. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

"Розмова була я вважаю дуже дуже корисною",-зазначив лавров.

"Ми не просто слухали, а й чули один одного, і в мене є підстави вважати, що американська сторона стала краще розуміти нашу позицію, яку ми на основі багаторазових виступів президента путіна, докладно на конкретних прикладах виклали вкотре".

За словами Лаврова, серед основних домовленостей — це швидке призначення послів росії в США та США в росії. Він також акцентував увагу на необхідності усунення перешкод для дипломатичних місій, таких як висилки дипломатів, арешти нерухомості та обмеження банківських переказів, що створюють значні труднощі у роботі посольств. Обидві сторони домовились провести консультації з цього питання, щоб вирішити проблеми системно.

росія не хоче присутності військ НАТО в Україні - лавров

"Друга домовленість, яку узгодили ми, що буде найближчим часом сформовано процес щодо українського врегулювання. Американська сторона повідомить, хто представлятиме Вашингтон у рамках цієї роботи",—зазначив міністр. "І щойно ми дізнаємося ім'я і посаду відповідного представника, ми, як президент путін сказав президенту Трампу, одразу ж позначимо нашого учасника цього процесу".

Також лавров зазначив, що важливим етапом у розв’язанні кризи в Україні є паралельне створення умов для відновлення співпраці між росією та США в різних сферах. Він зазначив, що в процесі врегулювання ситуації в Україні важливо не лише досягнути миру, але й одночасно сприяти відновленню двосторонніх відносин у різних сферах, що дозволить розширити співпрацю між двома країнами на багатьох фронтах.

"Був великий інтерес, який ми поділяємо в тому, щоб відновити консультації з геополітичних проблем, включно з різноманітними конфліктами в різних частинах світу, там, де і в США, і в Росії є інтереси. І була велика зацікавленість у тому, щоб зняти штучні перепони на шляху розвитку взаємовигідного економічного співробітництва",—сказав лавров.

Нагадаємо

На переговорах в Саудівській Аравії США і росія домовилися про чотири принципи.

Зі слів держсекретаря США Марко Рубіо, США планують призначити команду високого рівня, щоб допомогти вести переговори і працювати над закінченням конфлікту в Україні в такий спосіб, який буде міцним і прийнятним для всіх залучених сторін.