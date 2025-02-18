росія не хоче присутності військ НАТО в Україні - лавров
Київ • УНН
Глава мзс рф заявив про неприйнятність членства України в НАТО і присутності військ альянсу під будь-якими прапорами. лавров назвав це прямою загрозою суверенітету росії.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що членство України в НАТО неприйнятне, як і поява військ країн-членів НАТО, навіть якщо вони діють там під іншим прапором, передає УНН з посиланням на Reuters.
Ми сьогодні пояснили нашим колегам те, на чому неодноразово наголошував президент путін: розширення НАТО, поглинання України Північноатлантичним альянсом - це пряма загроза інтересам російської федерації, пряма загроза нашому суверенітету
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Глава мзс рф запевнив, що "ми сьогодні пояснили, що поява збройних сил тих самих країн НАТО, але під чужим прапором, під прапором Євросоюзу або під національними прапорами, нічого в цьому відношенні не змінює. Звичайно, для нас це неприйнятно".
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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський в Анкарі заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф і представниками США.
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