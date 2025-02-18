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05:23 • 19128 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123681 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183265 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147630 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139060 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117467 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108076 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142488 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134589 перегляди

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росія не хоче присутності військ НАТО в Україні - лавров

росія не хоче присутності військ НАТО в Україні - лавров

Київ • УНН

 • 23366 перегляди

Глава мзс рф заявив про неприйнятність членства України в НАТО і присутності військ альянсу під будь-якими прапорами. лавров назвав це прямою загрозою суверенітету росії.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що членство України в НАТО неприйнятне, як і поява військ країн-членів НАТО, навіть якщо вони діють там під іншим прапором, передає УНН з посиланням на Reuters.

Ми сьогодні пояснили нашим колегам те, на чому неодноразово наголошував президент путін: розширення НАТО, поглинання України Північноатлантичним альянсом - це пряма загроза інтересам російської федерації, пряма загроза нашому суверенітету 

- сказав Лавров.

Україна без членства в НАТО потребуватиме чимало коштів на стримання російської армії - Зеленський15.02.2025, 14:16 • 20720 переглядiв

Глава мзс рф запевнив, що "ми сьогодні пояснили, що поява збройних сил тих самих країн НАТО, але під чужим прапором, під прапором Євросоюзу або під національними прапорами, нічого в цьому відношенні не змінює. Звичайно, для нас це неприйнятно".

США і рф домовилися про 4 принципи на переговорах у Саудівській Аравії - Рубіо18.02.2025, 16:16 • 33947 переглядiв

Додамо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський в Анкарі заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф і представниками США.

"Україна на незворотному шляху до НАТО": Зеленський провів розмову зі Стармером14.02.2025, 12:34 • 70461 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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