Україна без членства в НАТО потребуватиме чимало коштів на стримання російської армії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна без членства в НАТО потребуватиме чимало коштів на стримання 1,3-1,5-мільйонної російської армії. Ідеться про десятки мільярдів. Про це Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

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"Досить складно утримати такий великий довгий кордон для ЗСУ, тому нам потрібні будуть великі збройні сили, які будуть потрібні саме зараз, якщо ми не члени НАТО. І саме тому НАТО повинно бути в Україні. Це означає, що нам будуть потрібні збройні сили, які були б порівняльними збройними силами росії. А там 1,3-1,5 млн військовослужбовців. Тобто треба мати на це гроші. Зараз для нас це великий дефіцит. Це є більше 40 млрд щороку. Нам потрібні будуть гроші і зброя, які ми прописали у нашому Плані перемоги. І якщо путін розпочне нове вторгнення, тоді могли б скористатися таким озброєнням", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомив Зеленський, росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила майже 250 тис. своїх військових загиблими та понад 600 тис. пораненими.