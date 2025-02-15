росія втратила майже 250 тис. своїх військових у війні проти України - Зеленський

росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила майже 250 тис. своїх військових загиблими та понад 600 тис. пораненими. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

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Немає іноземних армій, які боряться на стороні України в цій війні, але путін втратив майже 250 тис., понад 610 тис. було поранено. Лише в битві у курську наші війська знищили близько 20 тис. російських солдат. Ми повністю знищили північнокорейські підрозділи, які путін повинен був залучити, тому що його власних сил було недостатньо, щоб стримати наш наступ. Понад 6 місяців Україна утримує плацдарм на території рф. Це росія хотіла створити буферну зону всередині нашої землі - сказав Зеленський.

Нагадаємо

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1180 окупантів. Також знищено 11 танків, 17 БМП, 59 артсистем та 117 БПЛА противника.