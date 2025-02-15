россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла почти 250 тыс. своих военных погибшими и более 600 тыс. ранеными. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

Нет иностранных армий, которые сражаются на стороне Украины в этой войне, но путин потерял почти 250 тыс., более 610 тыс. были ранены. Только в битве в Курске наши войска уничтожили около 20 тыс. российских солдат. Мы полностью уничтожили северокорейские подразделения, которые путин должен был привлечь, потому что его собственных сил было недостаточно, чтобы сдержать наше наступление. Более 6 месяцев Украина удерживает плацдарм на территории рф. Это россия хотела создать буферную зону внутри нашей земли - сказал Зеленский.

Напомним

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов. Также уничтожено 11 танков, 17 БМП, 59 артсистем и 117 БПЛА противника.