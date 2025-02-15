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Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 7401 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

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10:28 • 32891 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

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россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 29456 просмотра

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россия потеряла почти 250 тысяч военных погибшими и более 610 тысяч ранеными в войне против Украины. В битве за Курск ВСУ уничтожили около 20 тысяч российских солдат.

россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла почти 250 тыс. своих военных погибшими и более 600 тыс. ранеными. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

Нет иностранных армий, которые сражаются на стороне Украины в этой войне, но путин потерял почти 250 тыс., более 610 тыс. были ранены. Только в битве в Курске наши войска уничтожили около 20 тыс. российских солдат. Мы полностью уничтожили северокорейские подразделения, которые путин должен был привлечь, потому что его собственных сил было недостаточно, чтобы сдержать наше наступление. Более 6 месяцев Украина удерживает плацдарм на территории рф. Это россия хотела создать буферную зону внутри нашей земли

- сказал Зеленский.

Напомним

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов. Также уничтожено 11 танков, 17 БМП, 59 артсистем и 117 БПЛА противника.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
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