Втрати терористів за добу: 15 лютого ЗСУ знищили 1180 загарбників - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1180 окупантів. Також знищено 11 танків, 17 БМП, 59 артсистем та 117 БПЛА противника.
Супротивник втратив 1180 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 15.02.25:
- Особовий склад: 856 660 (+1180).
- Танки: 10068 (+11).
- Броньовані бойові машини: 20927 (+17).
- Артилерійські системи: 23174 (+59).
- РСЗВ: 1283 (+1).
- Засоби ППО: 1067 (+1).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 25341 (+117).
- Крилаті ракети: 3063.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 37379 (+127).
- Спеціальна техніка: 3747 (+2).
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