Потери террористов за сутки: 15 февраля ВСУ уничтожили 1180 захватчиков - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов. Также уничтожено 11 танков, 17 БМП, 59 артсистем и 117 БПЛА противника.
Противник потерял 1180 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 15.02.25:
- Личный состав: 856 660 (+1180).
- Танки: 10068 (+11).
- Бронированные боевые машины: 20927 (+17).
- Артиллерийские системы: 23174 (+59).
- РСЗВ: 1283 (+1).
- Средства ППО: 1067 (+1).
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 25341 (+117).
- Крылатые ракеты: 3063.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 37379 (+127).
- Специальная техника: 3747 (+2).
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