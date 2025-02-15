Потери террористов за сутки: 15 февраля ВСУ уничтожили 1180 захватчиков - Генштаб

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 130949 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 183053 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 146160 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 143519 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 131370 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 122030 просмотра

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14 февраля, 07:18 • 120205 просмотра

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Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 143876 просмотра

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13 февраля, 12:09 • 145700 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери террористов за сутки: 15 февраля ВСУ уничтожили 1180 захватчиков - Генштаб

Потери террористов за сутки: 15 февраля ВСУ уничтожили 1180 захватчиков - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 719 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1180 оккупантов. Также уничтожено 11 танков, 17 БМП, 59 артсистем и 117 БПЛА противника.

Противник потерял 1180 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 15.02.25:

- Личный состав: 856 660 (+1180).

- Танки: 10068 (+11).

- Бронированные боевые машины: 20927 (+17).

- Артиллерийские системы: 23174 (+59).

- РСЗВ: 1283 (+1).

- Средства ППО: 1067 (+1).

- Самолеты: 370.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 25341 (+117).

- Крылатые ракеты: 3063.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 37379 (+127).

- Специальная техника: 3747 (+2).

107 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о ситуации на Покровском направлении13.02.25, 22:28 • 26019 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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