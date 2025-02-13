107 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о ситуации на Покровском направлении

В настоящее время на фронте произошло 107 боевых столкновений. На Покровском направлении в течение этих суток агрессор атаковал 35 раз, на Курщине удалось отбить 20 атак противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня государство-террорист нанесло 1 ракетный (1 ракета), 46 авиационных ударов (62 КАБ) и 1141 поражение дронами-камикадзе, осуществило 4684 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сводке.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Голубовка и Загрызово. Украинские подразделения отбили все атаки. Захватчик нанес авиаудары КАБами по Моначиновке и Кондрашовке.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска пять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи, успеха не достигли.

Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытается продвинуться вперед в районе Часового Яра. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 15 вражеских атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки, десять атак уже отражены Силами обороны, еще пять - продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 35 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 229 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили боевую бронированную машину, три артиллерийские системы, четыре БпЛА, четыре мотоцикла, 15 автомобилей, три средства связи и средство РЭБ, также повредили четыре автомобиля, пять артиллерийских систем и танк противника.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 15 вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого. До сих пор не утихают пять боев.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку противника в направлении Новоселки.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска успешно отбили 20 атак противника, еще две атаки до сих пор продолжаются, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: Защитники в течение суток уничтожили 1390 противников