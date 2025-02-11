Генштаб: Защитники в течение суток уничтожили 1390 противников
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1390 оккупантов. Также уничтожено 13 танков, 31 БМП и 44 артиллерийские системы противника.
Оккупанты потеряли 1390 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 11.02.25:
- Личный состав: 851 880 (+1390).
- Танки: 10014 (+13).
- Бронированные боевые машины: 20844 (+31).
- Артиллерийские системы: 22923 (+44).
- РСЗВ: 1275 (+2).
- Средства ППО: 1060 (+1).
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 24755 (+132).
- Крылатые ракеты: 3056 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 36807 (+169).
- Специальная техника: 3741 (+1).
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