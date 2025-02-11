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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: Защитники в течение суток уничтожили 1390 противников

Генштаб: Защитники в течение суток уничтожили 1390 противников

Киев  •  УНН

 • 8875 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1390 оккупантов. Также уничтожено 13 танков, 31 БМП и 44 артиллерийские системы противника.

Оккупанты потеряли 1390 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 11.02.25:

- Личный состав: 851 880 (+1390).

- Танки: 10014 (+13).

- Бронированные боевые машины: 20844 (+31).

- Артиллерийские системы: 22923 (+44).

- РСЗВ: 1275 (+2).

- Средства ППО: 1060 (+1).

- Самолеты: 370.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 24755 (+132).

- Крылатые ракеты: 3056 (+2).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 36807 (+169).

- Специальная техника: 3741 (+1).

127 боевых столкновений на фронте: враг больше всего атакует на Покровском направлении - Генштаб11.02.25, 00:46 • 15963 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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