Генштаб: Захисники впродожв доби знищили 1390 супротивників
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1390 окупантів. Також знищено 13 танків, 31 БМП та 44 артилерійські системи противника.
Окупанти втратили 1390 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 11.02.25:
- Особовий склад: 851 880 (+1390).
- Танки: 10014 (+13).
- Броньовані бойові машини: 20844 (+31).
- Артилерійські системи: 22923 (+44).
- РСЗВ: 1275 (+2).
- Засоби ППО: 1060 (+1).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 24755 (+132).
- Крилаті ракети: 3056 (+2).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 36807 (+169).
- Спеціальна техніка: 3741 (+1).
127 бойових зіткнень на фронті: ворог найбільше атакуває на Покровському напрямку - Генштаб 11.02.25, 00:46 • 26975 переглядiв