127 бойових зіткнень на фронті: ворог найбільше атакуває на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
За добу відбулося 127 бойових зіткнень, найбільше атак ворога на Покровському напрямку - 40 штурмів. Окупанти також активно діяли на Лиманському та Новопавлівському напрямках.
На фронті відбулося 127 бойових зіткнень. Агресор продовжує найбільше тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку ворог 4 рази штурмував у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку терористи 9 разів били в районі Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку загарбники 12 разів атакували біля населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.
На Сіверському напрямку ЗСУ відбивали 5 штурмів агресора поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки.
На Краматорському напрямку окупанти штурмували неподалів Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.
На Торецькому напрямку 11 разів супротивник бив у районах Торецька та Щербинівки.
На Покровському напрямку ворог атакував у районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. ЗСУ зупинили 40 штурмових дій противника.
На Новопавлівському напрямку загарбники 12 разів бажав прорвати оборону в районах населених пунктів Зеленівка, Времівка та Новосілка.
На Оріхівському напрямку авіація ворога вдарила по Таврійському, скинувши 13 КАБ.
Половина боїв на Покровському напрямку та курщині: карта бойових дій від Генштабу10.02.25, 08:19 • 26044 перегляди